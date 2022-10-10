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رئيس البلدية: "الجنون أصاب سعيد وجرمانوس" !

10
OCTOBER
2022
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إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبر كاذب يزعم العثور على كابل كهربائي من احدى المستوطنات الاسرائيلية الحدودية وسرقة كهرباء من الاراضي المحتلة لاضاءة منازل في كفركلا الجنوبية.

وتعليقاً على الخبر الكاذب، غرّد القاضي بيتر جرمانوس، وسأل: "شو قصة كفركلا ومركبا عم بضووا كهربا من إسرائيل!! صب عمي صب". 

وكذلك، غرد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على تويتر قائلاً: "كفركلا تحصل على كهرباء من إسرائيل مما يؤكد المثل الشعبي، جارك القريب أقرب من خيك البعيد"، ليرد عليه المراسل علي شعيب:" فارس.. الرد بسبب موقعيتك المهمة بالبلد، عضو فاعل بغروبات ام جورج وام جمال للوتساب! الخبرية كلها مجرد مزحة، واسم الموقع الإسرائيلي لي نقل الخبر غير موجود، يعني انت مجرد ببغاء وناقل شائعات. كفركلا لي دمرت ارتال الدبابات على اعتابها بتضوي البلد كلو من عزتها وشرفها".

هذا ونفى رئيس بلدية كفركلا حسن شيت هذا الإدعاء خلال حديث صحفي، مشدّداً على إستحالة الموضوع "حتى لو قعدنا على العتم". وشدّد شيت على أن "نحن بلدة مقاومة ونؤمن بمسيرة "الحـزب" و"حركة أمل"، والحقد أوصل القاضي جرمانوس والدكتور سعيد إلى حدّ الجنون".

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