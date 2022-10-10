صرخة المودعين ردا على اتحاد نقابات موظفي المصارف: فقدتم الثقة عندما أجبرتم المودع على سحب وديعته وفق تعاميم غير قانونية

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إنتقدت جمعية "صرخة المودعين" حديث رئيس إتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج الذي ذكر فيه أن جمعية المصارف لا مصلحة لها بالمزيد من الإقفال، لأنه سيزيد قلة الثقة مع المودعين، وقالت في بيان: "الآن وبعد ثلاث سنوات أصبحتم حريصين على ثقة المودعين، إن خبثكم وادعاءكم العفة تخطيا كل الحدود، لقد فقدتم ثقة المودع منذ اليوم الأول لإقفالكم المصارف بوجه المودع سنة 2019، فقدتم الثقة عندما أجبرتم المودع على سحب وديعته وفق تعاميم غير قانونية وغير دستورية وفرضتم هيركات مقنعا ومجحفا وظالما".



وسألت: "بأي حق تفعلون ذلك؟ فقدتم الثقة عندما تعامل موظفوكم مع المودع بطرق وقحة وغير لائقة وأذللتم صاحب الحق؟ فقدتم الثقة عندما تقفلون أبوابكم كلما دخل مودع الى المصرف للمطالبة بحقه، فقدتم الثقة عندما لم تسارعوا الى وضع خطة لإعادة أموال المودعين ومنع إنهيار الإقتصاد برمته كما هو حاصل اليوم، فقدتم الثقة عندما تدعون الخوف على موظفيكم غير آبهين بحقوق الناس وجنى عمرهم".