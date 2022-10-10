لقاء تربوي بين "هيئة العمل الفلسطيني" واللجان الشعبية في صيدا

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عقدت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" واللجان الشعبية للقوى الوطنية والاسلامية في منطقة صيدا، اجتماعا في قاعة مسجد النور، ناقش فيه المجتمعون غياب الخطة التربوية من قبل دائرة التربية والتعليم في لبنان والتي أدت إلى الفوضى والارباك في انطلاق العام الدراسي.

وشددت الهيئة في بيان، على "ضرورة الالتزام بقرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك المركزية في لبنان، وعدم تعطيل المدارس والمؤسسات الصحية والاجتماعية الا بقرار موحد من هيئة العمل واللجان الشعبية".

وأشارت الى ان "أي جهة رسمية لها الحق بالقيام بالتحركات الجماهيرية للتعبير عن مصالح شعبنا دون المساس بالاغلاق بالمؤسسات"، مطالبة الاونروا ب"تحقيق مطالب شعبنا في منطقة صيدا".