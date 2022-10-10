بالصور- من بريتال... هذا ما تم ضبطه اليوم في عمليات الدهم!

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بيان جاء فيه: "بتاريخ 10/10/ 2022، نفذت قوة من الجيش بدعم من القوات الجوية عمليات دهم لمنازل مطلوبين في بلدة بريتال، تخللها تبادل لإطلاق النار".
وأضاف، "أوقِف المواطنون (ع.ط.) و(ل.ط.) و(إ.ط.) و(ج.ع.)، كما قُتِل المواطن (م.ط.) أثناء تبادل إطلاق النار، وهم مطلوبون بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم تصنيع المخدرات والإتجار بها وسرقة السيارات".
ولفت إلى أنّه، "ضُبِطَ معمل للكبتاغون ومعدات لتصنيع المخدرات، وأسلحة وذخائر وعدد من السيارات المسروقة".
ووفق البيان، "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".