درغام خلال إحياء ذكرى 13 تشرين في كندا: مستعدون للحوار مع الجميع

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أحيا التيار الوطني الحر في العاصمة الكندية أوتاوا ذكرى 13 تشرين في كنيسة مار شربل المارونية، حيث أقيم قداس لراحة نفس شهداء ١٣ تشرين. بحضور حشد من قبل اعضاء تيار اوتاوا، يتقدمهم عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام ممثلاً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ، سفير لبنان في كندا السيد فادي زيادة ، المهندس جهاد داود المنسق العام لكولكو-كندا، السيد طوني عون منسق هيئة كولكو-أوتاوا والسيدة نينا عنيد عارج مسؤولة لجنة شؤون المرأة في كولكو-كندا ، أعضاء الهيئة وحشد من المنتسبين و المناصرين.

خدم الذبيحة الإلهية الأب هنري عماد الذي تناول في عظته معنى الشهادة،

وتحدث المنسق طوني عون عن "معنى ذكرى ١٣ تشرين للعونيين وعن أهميتها كي لا تنسى الأجيال القادمة البطولة التي أظهرها جيشنا الباسل ومديّينا العُزَّلْ من أجل خلاص الوطن".

درغام

وتحدث درغام في كلمة له عن الثمن الباهظ الذي دفعه شهداءنا الأبرار كي يحيا الوطن، و الذي لا يزال العونيون يدفعونه في ظل الحصار الذي فُرِضَ علينا لاخضاعنا ولإرغامنا للتوقيع لكن فخامة الرئيس أبى أن ينصاع لمخططاتهم وحارب و لا يزال لإحياء وطن ينعم به أولادنا والأجيال القادمة".

وشدد درغام على" أهمية الحوار والتواصل والتلاقي، خصوصا في ظل هذه الظروف والاستحقاقات المصيرية، مؤكدا "أننا مستعدون للجلوس مع الجميع خاصة مع باقي الافرقاء المسيحيين من دون شروط مسبقة وحتى لو لم نتوصل الى إتفاق".

وفي الختام ، تم وضع اكليل من الزهر على نصب تمثال السيدة العذراء تكريما للشهداء الأبطال.