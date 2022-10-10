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خاص- هل يصبح وديع العبسي رجل المرحلة في حكومة تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية؟

10
OCTOBER
2022
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تقاطعت المعلومات الواردة من عدة جهات متابعة للملف الحكومي وفي عدة وسائل إعلام لبنانية، مع معلومات شبه مؤكدة، ان مواصفات وعلاقات رجل الاعمال وديع العبسي تجعله الخيار الابرز لتولي منصب نائب رئيس حكومة تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية، فهو يتمتع بعلاقة جيدة مع معظم الأفرقاء على الساحة السياسية ابرزها العلاقة الشخصية التي تربطه بفخامة الرئيس العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر وعلاقته المميزة بالدكتور سمير جعجع والقوات اللبنانية، وايضًا حزب الكتائب ورئيسه، كما يتمتع بعلاقة خاصة ومميزة برأس الكنيسة المارونية سيد بكركي والبطاركة الارثوذوكس والكاثوليك.
كما ان للرجل صداقة طويلة مع الرئيس تمام سلام، وعلاقة قديمة بالرئيس نجيب ميقاتي والرئيس حسين الحسيني، وحافظ على صداقته بالرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، وهو من اكبر الداعمين للمؤسسة العسكرية وقائدها منذ سنوات كما انه مقيم في الكويت منذ اكثر من اربعون عاما وعمل في عدة دول خليجية ولديه علاقات مميزة في تلك الدول.
في ظل الانقسام العامودي والخلافات السياسية الحادة بين معظم الافرقاء، يصبح وديع العبسي رجل المرحلة القادرعلى التواصل وتقريب وجهات النظربين جميع الاطراف نظرا لما يتمتع به من مصداقية واحترام.

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