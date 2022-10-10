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صرخة المودعين ل"أغبى خلق الله": الدولة التي لا يُحتَرَم فيها القانون ليست بدولة!

10
OCTOBER
2022
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ردّت جمعية صرخة المودعين على رئيس لجنة الرقابة على المصارف، بالقول: "تصريح غبي لأحد أغبياء مصرف لبنان يقول فيه "لا بأس إذا طارت أموال المودعين، المهم أن تبقى الدولة".

وأضافت، "عن أية دولة يتحدث؟ الدولة المقسومة إلى أحزاب وطوائف؟ أو عن الدولة التي سرقت شعبها؟ أو عن الدولة التي لا تطبّق القوانين إلا على الضعفاء؟ أو الدولة التي لا تؤمّن أبسط متطلبات الحياة؟ أو الدولة التي استولت فيها الأحزاب على كل مرافقها من مطار ومرفأ وكازينو لبنان وأملاك بحرية وغيرها".

وأردفت، "أخيراً وليس آخراً سوليدير؟ أو الدولة التي بأحزابها استولت على كل الوزارات؟ أو الدولة التي لا يمكن فيها معاقبة وزير أو زعيم لأنهم يخافون إذا تمت محاسبته من وقوع حرب؟ عن أية دولة يتحدث عندما يكون المسؤول فيها فاسد ويُتحِفنا فيها الزعيم الديني لهذه الديانة أو تلك ليقول هذا الفاسد وهذا الحرامي خط أحمر؟ عن أية دولة يتحدث؟ وأكيد لائحة الجرائم طويلة جدًا".

ختمت، "يا أغبى خلق الله. الدولة التي لا يُحتَرَم فيها القانون والدستور والعدل والعدالة وحقوق الناس هذه ليست بدولة وإنما هي المزرعة التي أورثكم إياها الوالد. كفاكم غباءً".


 

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