بوشكيان: الأميركيون يتمسكون بملف ترسيم الحدود ونحن قمنا بما فيه مصلحة لبنان

أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، الى "أننا اصبحنا في مرحلة استيراد العملة الفريش"، لافتاً الى أن "الأميركيين يتمسكون بملف ترسيم الحدود ونحن قمنا بما فيه مصلحة لبنان".

وذكر بوشكيان، في حديث إذاعي، الى "أننا استطعنا امس كسر الرقم القياسي وحصلنا على 1.500 كيلو من مربى التفاح في المرطبان"، موضحاً "أننا اليوم نركز على صناعة التفاح في كثير من الصناعات والمنتجاتومنها صناعة المعمول، قمر الدين، التشيبس وادخاله في كل انواع الباتيسيري، وصناعة السبيرتو".