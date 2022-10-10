مستشفيات طرابلس والشمال تتحضر لمواجهة "الكوليرا"

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بدأت مستشفيات طرابلس والشمال تتحضر لمواجهة وباء الكوليرا، وعمدت إدارات المستشفيات الى ابلاغ كوادرها الطبية بان يكونوا بحال جهوزية لمواجهة الوباء المستجد، وجاءت جولة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض في هذا الاطار لاستنفار الجهاز الطبي في الشمال مبدياً الاستعداد للتعاون بكافة السبل والوسائل مترافقة مع حملات توعية صحية، ومحذرا من تفش سريع للكوليرا في حال التلكؤ في إيجاد الحلول لمصادر المياه التي تعتبر المصدر الرئيسي لانتشار الوباء إضافة الى ضرورة تفعيل قواعد النظافة العامة خاصة تطهير الخضار والفاكهة والاطعمة كافة.

وفي الاطار، اطلقت دعوات من نواب وقيادات شمالية الى تشكيل هيئة طوارئ صحية متخصصة لمواجهة الكوليرا في عكار والشمال، ودعوات الى الوزارات المعنية لتفعيل دورها في تأمين مياه نظيفة وإصلاح البنى التحتية ورفع الضرر عن الأنهر التي تصب فيها المجاري الصحية، كما وجهت دعوات لتجهيز المستشفيات بالأدوية اللازمة والتجهيزات الكفيلة بمواجهة صارمة للوباء للحد من انتشاره وان الإجراءات يجب ان تكون سريعة وعلى قدر كاف من المسؤولية خاصة في عكار والضنية والاحياء الشعبية في طرابلس، وفقاً لـ”الديار”.