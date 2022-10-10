لبنان على موعد مع منخفض جوي تصحبه أمطار رعدية وثلوج

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يسيطر طقس خريفي مستقر اليوم وفي الأيام المقبلة مع إرتفاع محدود بدرجات الحرارة.

من جهة أخرى، قد يؤثر منخفض جوي على لبنان أواخر الأسبوع خاصة يومي السبت والأحد المقبلين ويؤدي إلى أمطار رعدية غزيرة وأولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء...

تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الإثنين:

١- الحرارة ساحلًا بين ٢١ و٢٦ درجة، بقاعًا بين ١٢ و٢٨ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٥ و٢٣ درجة

٢- الجو: مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال خفيف لبعض الرذاذ على الجبال بعد الظهر

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة

الثلاثاء والأربعاء: مشمس إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٨ درجة ساحلًا، بين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٣ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س