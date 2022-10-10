عناوين الصحف ليوم الأثنين 10 تشرين الأول 2022

النهار: انتهت المفاوضات والصيغة الأميركية النهائية خلال ساعات
الديار: ما بين ارتفاع اسعار المحروقات والتهريب... ما الهدف من وراء تعاميم مصرف لبنان؟
ارتفاع أسعار النفط العالمية: هل تنسحب على السوق المحلّي وتُقوّض مفاعيل التعاميم؟
تعقيدات جيوسياسية لخفض إنتاج «أوبك+» والعرقلة قد تطال إتفاق ترسيم الحدود
نداء الوطن: الراعي يرفض رئيس تسويات وعودة ينتقد الورقة البيضاء
الصيغة النهائية لاقتراح الترسيم خلال ساعات... و"إنرجين" تبدأ ضخّاً تجريبياً للغاز في كاريش
الأنباء الكويتية: عون يتلقى اتصالاً من هوكشتاين ويؤكد دراسة الصيغة النهائية للاقتراح الأميركي لاتخاذ القرار المناسب
لبنان في مواجهة «الفراغيْن» الرئاسي والحكومي.. وإسرائيل تضخ الغاز من «كاريش»
الشرق الأوسط: «حزب الله» يلتزم الصمت بعد الاختبار الإسرائيلي في «كاريش»
الرئيس اللبناني تلقى اتصالاً من الوسيط الأميركي... وتل أبيب ترى «الاتفاق قريباً»
الوطن السورية: «حزب الله» يلتزم الصمت بعد الاختبار الإسرائيلي في «كاريش»
الرئيس اللبناني تلقى اتصالاً من الوسيط الأميركي... وتل أبيب ترى «الاتفاق قريباً»