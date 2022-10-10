عناوين الصحف ليوم الأثنين 10 تشرين الأول 2022

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النهار: انتهت المفاوضات والصيغة الأميركية النهائية خلال ساعات

الديار: ما بين ارتفاع اسعار المحروقات والتهريب... ما الهدف من وراء تعاميم مصرف لبنان؟

ارتفاع أسعار النفط العالمية: هل تنسحب على السوق المحلّي وتُقوّض مفاعيل التعاميم؟

تعقيدات جيوسياسية لخفض إنتاج «أوبك+» والعرقلة قد تطال إتفاق ترسيم الحدود

نداء الوطن: الراعي يرفض رئيس تسويات وعودة ينتقد الورقة البيضاء

الصيغة النهائية لاقتراح الترسيم خلال ساعات... و"إنرجين" تبدأ ضخّاً تجريبياً للغاز في كاريش



الأنباء الكويتية: عون يتلقى اتصالاً من هوكشتاين ويؤكد دراسة الصيغة النهائية للاقتراح الأميركي لاتخاذ القرار المناسب

لبنان في مواجهة «الفراغيْن» الرئاسي والحكومي.. وإسرائيل تضخ الغاز من «كاريش»



الشرق الأوسط: «حزب الله» يلتزم الصمت بعد الاختبار الإسرائيلي في «كاريش»

الرئيس اللبناني تلقى اتصالاً من الوسيط الأميركي... وتل أبيب ترى «الاتفاق قريباً»

الوطن السورية: «حزب الله» يلتزم الصمت بعد الاختبار الإسرائيلي في «كاريش»

الرئيس اللبناني تلقى اتصالاً من الوسيط الأميركي... وتل أبيب ترى «الاتفاق قريباً»