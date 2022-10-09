الحلبي هنأ المجلس الجديد لنقابة المعلمين برئاسة محفوض وأكد على العمل معا لبلوغ الهدف

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هنأ وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، المجلس الجديد المنتخب لنقابة المعلمين، برئاسة النقيب نعمه محفوض، الذي شكر الوزير على التهنئة وأكد "استعداد مجلس النقابة للعمل من أجل استمرار العام الدراسي، والتعاون مع الوزير في جهوده المبذولة لإنقاذ التربية."

وقال الحلبي "آمل خيرا من اندفاع النقيب والمجلس الجديد للنقابة"، وأكد على "العمل يدا بيد لبلوغ هذا الهدف، على الرغم من كل التحديات" .واعتبر "أن العمل النقابي السليم هو حاجة لتوازن المجتمع. وصون القطاع التعليمي ليتمكن من العبور نحو مرحلة أفضل ."

وتم التوافق على لقاء قريب لمتابعة قضايا المعلمين وهواجسهم، والعمل على جودة التعليم ومواكبة تطوير المناهج وعصرنتها.