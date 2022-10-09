إجتماعٌ لجمعية المصارف في الساعات المقبلة!

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أكّد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج في حديثٍ لـ "الجديد" أنّ "جمعية مصارف لبنان ستجتمع خلال 24 ساعة"، لافتًا إلى أنّه "ليس لها مصلحة بالمزيد من الاقفال لأنه يزيد قلة الثقة مع المودعين".



من جهته، رأى رئيس جمعية المودعين حسن مغنية أنّ "مجلس النواب لم يقدم على أي خطوة من أجل حماية أموال المودعين والدولة تتحمل المسؤولية"، مشيرًا إلى أنّ "هناك انقسام عامودي داخل جمعية المصارف والاضراب ليس هو الحل".



وكانت قد عادت المصارف إلى إضرابها منذ يومين، بعد سلسلة اقتحامات متكرّرة تعرّضت لها فروع في عدد من المناطق من مودعين، للمطالبة بالحصول على ودائعهم بالدولار الأميركي.