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لحظات حاسمة جدا يعيشها لبنان!!

9
OCTOBER
2022
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جاءت مقدمة نشرة الotv المسائية كالتالي:

لحظات حاسمة جدا يعيشها لبنان.
لحظات، قد تكون الاهم في تاريخه الحديث، حيث يمكن لنتائجها اما ان تبقيه اسير الافلاس والفساد والتآكل والهلاك الآتي حتما، او ان تفتح كوّة كبيرة في الجدار السميك.
ففشل مفاوضات الترسيم، الذي يتمناه البعض فقط نكاية بميشال عون، يعني حتما الحرب، وتاليا حِرمان جميع اللبنانيين من اي امل بالنهوض خارج الاستعانة بالمعونات والرضوخ للشروط السياسية الاقليمية والدولية بشكل او بآخر.
اما النجاح، الذي يعمل له بجهد متواصل المسؤولون اللبنانيون، برعاية رئيس الجمهورية، وبناء على عوامل القوة السياسية والميدانية المعروفة، وبتواصل لم ينقطع منذ اربعة ايام ليلا نهارا بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والوسيط الاميركي اموس هوكستين، فيعني الاستقرار بداية، ثم وضع الحجر الاساس لمرحلة واعدة بالازدهار، هذا اذا احسن اللبنانيون التقاط الفرصة والاستفادة من الثروة واستثمارها بالشكل الصحيح.
وفي هذا السياق، اشارت معلومات توافرت للاوتيفي نهارا الى ان اليوم قد يكون النهار الاخير من النقاش وان التفاوض في مِلف الترسيم يمكن ان يبلغ مراحل نهائية، لجهة الملاحظات التي ابداها كل طرف والتي استغرقت جلسات نقاش ماراتونية تولّاها بوصعب مع هوكستين.
وكشفت المعلومات ان بعد انتهاء المفاوضات والنقاش حول كل الملاحظات، من المتوقع ان يحصل بالساعات القليلة المقبلة اتصال رسمي علني من الوسيط الاميركي بمرجعية عليا في لبنان.

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