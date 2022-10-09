خاص الtayyar.org: الصيغة المحدّثة لإقتراح هوكستين مقبولة.. بانتظار تل أبيب!

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كشفت مصادر معنية لـtayyar.org أن الملاحظات التي وضعها المنسق الرئاسي الخاص للشراكة من أجل البنى التحتية والاستثمار العالمي آموس هوكستين تأتي في السياق الإيجابي للمحادثات وللاقتراح الذي سبق أن تقدّم به ووضع عليه لبنان ملاحظاته.

وتوقّعت أن تشكّل الصياغة المحدّثة التي سيضعها هوكستين لإقتراحه على أن يتسلّمها لبنان في الساعات القليلة المقبلة، المخرج الذي ستقبل به الحكومة الإسرائيلية التي تخوض راهنا كباشا انتخابيا عنيفا مع المعارضة.

لكن المصادر لم تشأ الخوض في إمكان أن تشهد الأيام القليلة المقبلة توقيع الإتفاق الحدودي النهائي، بالنظر الى أن المفاجآت الإسرائيلية واردة طالما أن النزاع الإنتخابي على حاله والتجاذب يطغى على المنطق.