أمّ وولديها مفقودين!

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عمِّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، في بيانٍ بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: "دنيا محمد علو (مواليد عام 1993، سوريّة الجنسيّة) وولديها القاصرين:

روجينا شهيار محمّد محمّد (مواليد عام 2012، سوريّة الجنسيّة) محمّد شهيار محمّد محمّد (مواليد عام 2013، سوري الجنسيّة) الذين غادروا مكان إقامتهم في مخيّم صبرا وشاتيلا منذ حوالى عشرين يومًا ولم يعودوا لغاية تاريخه".



وطلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من الذين شاهدوهم أو لديهم أي معلومة عنهم أو عن مكان وجودهم، الاتصال بفصيلة المنية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 462094-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.