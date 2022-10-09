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وزير الزراعة يرعى معرض نقابة الأطباء البيطريين: من الضروري وضع ضوابط للمهنة

9
OCTOBER
2022
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أقامت نقابة الأطباء البيطريين معرضها السنوي بعنوان “معا لمستقبل أفضل”، برعاية وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن وحضوره، الى المدير العام للوزارة لويس لحود، الرائد طوني مقدسي ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير الثروة الحيوانية الياس إبراهيم، عميدة كلية الزراعة والطب البيطري نادين ناصيف، رئيسة قسم الطب البيطري منى عبود وأعضاء النقابة.

شكر الوزير الحاج حسن في مستهل كلمته القيمين على الاحتفال “فحقيقة يشبه لبنان الذي أشتقنا إليه وشكرا لأنكم جمعتم الوطن بكل تفاصيله وجمعتم الصورة التي كنا قد إشتقنا إليها”. وقال: “تحية لكم وأنتم تحملون جزءا كبيرا من هم المزارع بشكل عام وتحملون الإيمان المطلق بهذا الوطن وبقطاعاته. تحية لكم وأنتم تشبهون صورة الوطن بتعدديته وهمته وثباته في تحقيق الغايات. العلاقة التي تربط وزارة الزراعة بنقابة الأطباء البيطريين هي علاقة تكاملية، فيها المشاركة والإنسجام، ما يدفع بها لنؤسس فرصة نجاح لا بد أن تكتمل لمزيد من التحديث بالقوانين والتشديد. ان حصول الطبيب البيطري على إذن مزاولة مهنة أمر ضروري وأساسي لكن هل هذا يكفي؟ بالتأكيد لا، فالأساس بالأشياء الإستمرارية والديمومة ونحن نريد مشاركة من خلال توقيع بروتوكول تعاون بيننا وبينكم يتيح للأطباء الإنخراط في مشاريع وزارة الزراعة وبرامجها بقدر ما تتيح لنا القوانين والتشريعات”.

أضاف: “ان التعاون بين النقابة والوزارة هو ضرورة لإنجاح هذا القطاع الأساسي ولنا جميعا طبعا. البعض يقول ان الممارسة الحاصلة فيها الكثير من الشوائب وهذا صحيح وأيضا المخالفات التي تمارس على أرض الواقع كبيرة وعديدة وهذا صحيح أيضا، لكن السؤال ما هي الخطوات التي ينبغي أن توضع والتي وضعناها بالفعل ويجب إستكمالها سويا؟ بات من الضروري بمكان وضع آلية ضابطة مشددة لمسألة ممارسة المهنة خصوصا في ظل التخلف الحاصل في مختلف المحافظات، وبعض الأشخاص يمارسون مهنة أطباء بيطريين وهم لا يملكون لا شهادة ولا إقامة، لا أدري كيف يمكن لنا أن ننهض بهذا القطاع وهذا التفلت والتسيب حاصل. أؤكد ان المسؤولية علينا جميعا كوزارة وكمدير عام  والجميع مسؤول أيضا والقضاء اللبناني مسؤول بشكل كبير جدا، وهذا التفلت يجب وضع حد له مهما كانت العقبات”.

وأكد الحاج حسن أن “حملات التلقيح ضرورية جدا لكن هناك حملات تلقيح غير مرخصة. علينا اليوم قبل الغد البدء بأن تكون هناك أمور صارمة قانونية نحتاجها بالشراكة مع النقابة. لم يعد مسموحا بعد اليوم هذا التسيب والفلتان لذلك نحن نطلب ونطالب الأجهزة الأمنية بمختلف تفرعاتها والقضاء اللبناني التشدد بهذا الأمر، فصحيا ووطنيا وأخلاقيا ومنطقيا لا يجوز”. وأشار إلى أن “هناك برامج وحملات عديدة توعوية بدأنا العمل بها بالشراكة مع القطاعين الخاص والعام، ولدينا مشاريع قيد الدرس مع عدد من  المنظمات الدولية في ما خص داء الكلب، ولدينا تواصل من خلال أطباء وزارة الزراعة وأطباء القطاع الخاص ينتسبون إلى النقابة والى منظمات عالمية منها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، لوضع رؤيا ودعم مشترك متكامل وتحصين الحياة الحيوانية البرية والأليفة. وسوف نباشر قريبا جدا حملة تحصين المواشي  مدعومة من منظمة الفاو”.

وحيا الجامعة اللبنانية “ونحن جميعا إلى جانبها”، وختم: “نؤمن بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وهذا أمر مركزي وأساسي بالنسبة لنا كوزارة. أردنا منذ اليوم الأول لاستلامنا مهامنا في الوزارة أن تكون هناك شراكة حقيقية تتقاطع وتتناغم بين القطاعين معطوفة أيضا على الشراكة مع النقابات ومنها نقابة الأطباء البيطريين”.

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