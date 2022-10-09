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مروجا كبتاغون وحشيشة ودولارات مزيّفة في قبضة الأمن!

9
OCTOBER
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة- البلاغ الاتي: “توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شخصين بعمليات نقل مخدرات من البقاع وتوزيعها على المروجين.
 
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الجهود الحثيثة تمكنت من تحديد هويتهما، وهما: 
– هـ.ع.ج. (مواليد العام 1992، سوري) و
-ج.ي. (مواليد العام 2003، سوري). بتاريخ 3-10-2022، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، كمنت لهما دورية من الشعبة في محلة الدورة، حيث تمكنت من توقيفهما بالجرم المشهود أثناء نقلهما كمية من المخدرات من البقاع. ضبط في حوزتهما /2000/ حبة مخدرة نوع كبتاغون، حوالى /1/ كلغ من حشيشة الكيف، ومبلغ ألف دولار أميركي مزيف.
 
بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بنقل المواد المخدرة من البقاع وتوزيعها على المروجين، وبترويج العملة المزيفة. كما اعترف الموقوف الثاني بالتنقل بواسطة بطاقة هوية مغايرة ضبطت في حوزته. 
 
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص”.

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