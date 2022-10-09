انقطاع الانترنت عن بلدتي الدوير والشرقية منذ أكثر من شهر والاهالي يناشدون كريديه ايجاد الحل

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يعاني مشتركو خدمة DSL من اوجيرو في بلدتي الدوير والشرقية من مشكلة انقطاع الانترنت منذ اكثر من شهر، بسبب انقطاع الكهرباء عن غرفة التغذية التي يستفيد منها المشتركون في هاتين المنطقتين، والتي تتصل بسنترال كوثرية السياد، إضافة الى توقف المولدات عن العمل في بلدة الشرقية. وجرت محاولات لوضع عدد من ألواح شمسية على غرفة الانترنت وباتت تشتغل في النهار خلال سطوع الشمس، إلا انه وفي الفترة الاخيرة، وبعد الغياب التام للتغذية بالاشتراك وتحولات الطقس، أصبحت الغرفة تستمد الطاقة الشمسية بحدود ال7 ساعات فقط، ما يحرم اكثر من 1100 مشترك من الانترنت، معظمهم من الطلاب الذين يتابعون دراستهم عبر الانترنت.



وناشد الاهالي في هاتين البلدتين المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريديه رفع المعاناة عنهم وعن اولادهم، "الذين يضطرون لاستعمال بديل عن انترنت DSL، مكلف وباهظ يوميا، ما يزيد من الاعباء المادية عليهم، لافتين الى ان معالجة مشكلة الانترنت تنحصر بتأمين طاقة كهربائية لغرفة التغذية او تأمين مولد او اشتراك بديل.