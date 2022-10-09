وزارة الصحة توزع منشورات تعرف فيها بمرض الكوليرا وكيفية الوقاية منه والعلاجات المناسبة له

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وزعت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، منشورات تعرف فيها بمرض الكوليرا طرق الوقاية منه، أعراضه والعلاجات المناسبة له.

وأكدت هذه المنشورات أن مرض الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة تصيب المعدة وتنتقل عبر الايدي او المياه او تناول الاطعمة الملوثة وتتسبب باسهال حاد وقيء قد يؤدي الى جفاف الجسم، أما الاعراض فهي: العطش، تقلص مرونة الجلد، تغور العينين،التعب او الضعف الشديد، ودعت كل من يشعر بهذه الاعراض التوجه فورا الى أقرب مستشفى او مركز رعاية صحية أولية.



وطلبت وزارة الصحة من المواطنين الراغبين بالاستفسار او بالحصول على المزيد من المعلومات الاتصال على الخط الساخن 1787.