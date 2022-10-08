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بعد قرار رفع التعرفة رسميا... توضيح من "كهرباء لبنان"

8
OCTOBER
2022
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بعد أن قرّر مجلس إدارة كهرباء لبنان رفع التعرفة، أوضح مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان ل "النهار" أن قرار رفع التعرفة لتصبح 10 سنتات لأول كيلواط ساعة و27 سنتاً لكل كيلواط ساعة يزيد عن الـ100 ولكل التعرفات الأخرى، شرط أن يتم تسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل كل الإدارات العامّة والمؤسسات وتبلغ قيمتها حوالي 230 مليون دولار سنوياً، وعلى أن تقوم الدولة اللبنانية بتسديد كلفة شراء الفيول العراقي.

وفي حال عدم القيام بهذين الإجراءين تصبح التعرفة 37 سنتاً بدلاً من 27 سنتاً. أمّا في ما خص الرسوم الثابتة فسوف تزيد 30% عمّا كانت عليه بالسنتات قبل الأزمة المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن التعرفة سيتّم تعديلها كل شهر أو شهرين بحسب تقلّبات أسعار النفط و سعر صيرفة لدى مصرف لبنان.

وفي حال عدم القيام بهذين الإجرائين تصبح التعرفة 37 سنتاً بدل من 27 سنتاً. أمّا في ما خص الرسوم الثابتة سوف تزيد 30% عمّا كانت عليه بالسنتات قبل الأزمة المالية.

وافيد سابقا ان مجلس إدارة شركة “كهرباء لبنان” قرر رفع تعرفة الكهرباء 27 سنتاً للكيلواط، ضمن إطار “خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء”.

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