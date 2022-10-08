جولة لوزير الصحة غدا في محافظتي الشمال وعكار

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يقوم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبدالله بجولة يوم غد الأحد عند الساعة الثامنة صباحا، للاطلاع ميدانيا على الوضع الوبائي والاجراءات المتخذة للاستجابة لتفشي الكوليرا والتهاب الكبد الوبائي في محافظتي الشمال وعكار، وتقييم الوضع وتحديد الاحتياجات، حيث يرافق وزير الصحة في هذه الجولة ممثلون عن منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في لبنان واليونيسف وفريق من الإختصاصيين في وزارة الصحة.



وستشمل جولة الوزير الابيض والوفد المرافق له زيارة لمحطة معالجة المياه المبتذلة في طرابلس، ومصلحة مياه لبنان الشمالي- بحصاص، وببنين لزيارة مخيم الريحانية، ومستشفى حلبا الحكومي، والسرايا الحكومية في عكار للقاء رؤساء اتحاد البلديات وفاعليات المنطقة، ونبع سير الضنية، ومستشفى سير الضنية الحكومي.



وتجدر الإشارة الى أن الوزير الابيض سيصرح للاعلام بعد الانتهاء من زيارة كل موقع من مواقع الزيارة المذكورة أعلاه، كما سيعقد مؤتمرين صحافيين الأول الساعة الثانية عشرة ظهرا في السرايا في عكار، والثاني الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في مستشفى سير الضنية الحكومي".