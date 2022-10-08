الدكتور اللبناني محمد الساحلي يفوز ب "جائزة شخصية العام" في زامبيا

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أقامت جائزة شخصية العام POTYAs22 احتفالا في 7 تشرين الأول أكتوبر 2022 في فندق "تاج بامودزي" في لوساكا- زامبيا. وقد جمع الحدث أكثر من 300 شخص حضورا وحوالى نصف مليون مشاهد على منصات التواصل (Diamond TV & Diamond Media) الاجتماعي. وتم تكريم 30 شخصية من بينهم 26 تم اختيارهم بناء على تصويت الناخبين.

وقدم "جائزة الرئيس" الرئيس التنفيذي لدايموند ميديا السيد كوستا موانسا إلى الدكتور اللبناني محمد الساحلي، الرئيس الرؤيوي لمستشفى ميدلاند.

وقال الدكتور الساحلي أنه قد "لا يكون أذكى مدير تنفيذي- رئيس تنفيذي، ولكن لديه بالفعل أذكى زملاء، وفي ذلك دلالة على أهمية روح العمل الجماعي لتحقيق النجاح".

وأهدى الدكتور الساحلي في خطاب الجائزة "لكل النساء اللواتي كافحنا يكافحن بصمت أو علنا السرطان"، تزامنا مع إحياء مستشفى ميدلاند حملة التوعية حول "سرطان الثدي" في خلال شهر تشرين الأول. كما وكرس هذه الجائزة للمواهب الماهرة ولأول مرة تم تعيين السيدة مييلي كاليواندا تكريما لها على حياتها المهنية الناجحة كمسؤول محاسبة في مستشفى ميدلاند، وهي اليوم المدير المالي للصرح الصحي المتميز. وقد حصلت أخيرا على مقعد في الدورة التدريبية الرئيسية للقادة التنفيذيين الشباب التي ينظمها الاتحاد الدولي للمستشفيات.

وفي خلال الحفل، منح الدكتور الساحلي السيدة أنجيلا ميندا جائزة أفضل محبي أعمال لهذا العام. ودعا الساحلي الحضور الى ضرورة تبادل الابتسامات في يوم الابتسامة العالمي.

وقدم طلبا عاما إلى رئيس POTYAs لاجل ان تمنح "جائزة الرئيس" إلى امرأة في الإصدار القادم لحفل "جائزة شخصية العام".