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اللواء عثمان استقبل وفدا من المنظمة العربية للفنون القتالية (ACS)

8
OCTOBER
2022
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قبل ظهر الأربعاء في 05-10-2022 في مكتبه بثكنة المقر العام، وفدا من المنظمة العربية للفنون القتالية (ACS)، في حضور الرائد خالد قدورة، ضم كلا من رئيس المنظمة وليد عجاج، مدير المنظمة رياض الرطل، المعاون أول وسام عبود، والمدربين بشير مارون عن رياضة "التاي بوكسينغ، وأمير سلوم مدرب لياقة بدنية، ويورغي نجم مدرب قوة بدنية ونظام غذائي، وعنصرين من فريق الألعاب القتالية في قوى الأمن الداخلي الرقيب أول يوسف عبود والرقيب أول فراس عيد، اللذين يشاركان من خلال هذه المنظمة بالمباريات القتالية والأحداث الرياضية.

وقد أطلع أعضاء الوفد اللواء عثمان على أنشطة المنظمة الرياضية، والإنجازات التي حققها العناصر في الفترة السابقة.

من جهته، نوه اللواء عثمان بإنجازات الفريق الرياضية والجهود المبذولة، مثنيا على ما تحققه الفرق الرياضية من مراكز متقدمة، إن في قوى الأمن الداخلي أو في سائر الأندية اللبنانية، من خلال مشاركتها في مختلف البطولات، مؤكدا "حرص مؤسسة قوى الأمن الداخلي على تشجيع الأنشطة الرياضية كافة، التي تهذب النفوس والعقول".

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