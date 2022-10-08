المجلس الأرثوذكسي عن وضع تمثال العذراء في ساحة ساسين: لا نريد زرع الحساسيات الطائفية

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إستغرب رئيس المجلس الارثوذكسي روبير الأبيض "المزايدات المسيحية على بعضهم البعض"، سائلا عن "الجهة التي وضعت تمثالا للسيدة العذراء في ساحة ساسين في الأشرفية؟ هل هم من الاحزاب او العائلات التي تقطن هذه المنطقة، فنحن ابناء هذه المنطقة ابا عن جد، ولدنا وعشنا فيها ودافعنا عنها ولم نشهد هذه المظاهر من قبل".

وسأل في بيان: "هل المجلس البلدي لبيروت أعطى الاذن بوضع التمثال حيث هو اليوم"؟ لافتا الى "وضع عدة تماثيل للسيدة العذراء في عدد من الحدائق وأغلبيتها ضمن الدائرة الاولى"، ومضيفا "نحن لا نريد زرع اي حساسيات طائفية، فالحدائق العامة في بيروت او في باقي المناطق هي لكل اللبنانيين وليست لطوائف معينة".

ودعا "المجتمع المسيحي الى ان يكون موحدا ووضع الخلافات جانبا، فقد أصبحت خلافاتنا كثيرة وانقساماتنا أكثر بسبب الإنتماء الحزبي والسياسي والإقطاعي"، مضيفا "ضعوا ايقونة سيدتنا والدة الإله العذراء في قلوبكم وفي منازلكم قبل وضع هذه التماثيل والاصنام في الساحات العامة".

وختم الابيض: "كفى مزايدات وهرطقات وحساسيات بين الطوائف المسيحية، فإن هذا التجنيد والعمل ضد وحدة المسيحيين مرفوض وعلى كل الاحزاب والتيارات ان تفهم ذلك فلا تلعبوا بالنار حتى لا نقع جميعا بهذا الفخ ويتوسع الخلاف في ما بيننا نحن ابناء الكنيسة المسيحية الواحدة، ودعونا نتوافق على رئيس للجمهورية يكون قويا ووطني الانتماء وصاحب قرار حر يمثل كل الشعب بكافة طوائفه وانتمائه".