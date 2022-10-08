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افتتاح معرض للمنتوجات الريفية في صور

8
OCTOBER
2022
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افتتحت " اليونيفيل" ممثلة بقائد القطاع الغربي الجنرال جوزيبي بورتونشللو بالتعاون مع بلدية صور، معرضا للمنتوجات للجمعيات الريفية والاهلية في ساحة القسم في صور، حيث شاركت عشرات الجمعيات الريفية، عارضة منتوجاتها الريفية واشغالها اليدوية والحرفية والفنية.

وكان بورتونشللو ورئيس بلدية صور حسن دبوق ونائبه صلاح صبراوي قصوا شريط الافتتاح في حضور قائد الكتيبة الكورية الجنوبية وكبار ضباط "اليونيفيل" وفاعليات.
وألقى الجنرال الايطالي كلمة اكد فيها على "دعم المجتمع المحلي المدني من خلال شراء عناصر اليونيفيل للمنتوجات الريفية الذي من شأنه دعم الجمعيات للاستمرار في عملها، ونحن مسرورون وفخورون بأن نشارك الجمعيات والمجتمع المدني نشاطهم، مما يعزز الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين اللبناني والايطالي والدول المشاركة في اليونيفيل، ونحن نشعر باننا بين اهلنا وناسنا"، مؤكدا "استمرار اليونيفيل دعم المجتمع المحلي".
بدوره شكر دبوق شكر للقوة الايطالية دعم ومساعدة الاهالي، وقال: "هذا المعرض يحفز النشاطات الثقافية والاجتماعية ويخلق فسحة آمنة من الاختلاط والتعرف بين جنود حفظ السلام والاهالي، ويشجع الدورة الاقتصادية ويرد بمردود مالي للجمعيات الريفية من خلال عرض المنتوجات والحرفيات التقليدية، والأهم من ذلك له طابع ورمزية اجتماعية بالنسبة لنا وهو رمزية وجود اليونيفيل ومشاركتهم في حياة المجتمع المدني". ورأى أن "هكذا نشاطات هي تجسيد للشراكة ولمهمة اليونيفيل ضمن العنوان الكبير وهي عملية السلام، ليس فقط السلام العسكري بل السلام النفسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمحبة والتعرف على الآخر".
رئيس لجنة برتوكول البلدية وليد الطويل قال إن "افتتاح المعرض له أهمية اقتصادية وتنموية على صعيد المدينة والحوار"، متمنيا على القيادة الايطالية "تنظيم معارض أخرى مما يؤدي الى خلق فرص ومردود مالي للسكان المحليين ويشجع الجمعيات على الاستمرار بعملها وعدم الهجرة منها"، شاكرا الكتيبة الايطالية واليونيفيل على ما تقدمه من دعم للاهالي".
واختتم الاحتفال بنشاطات للأطفال وأعمال ترفيهية من ألعاب ورسومات على الوجوه وعرض ألعاب قتالية للكتيبة الكورية.

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