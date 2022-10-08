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كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

8
OCTOBER
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية على الساحل يتشكل ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية ويحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية، يتحول بعد الظهر إلى قليل الغيوم.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق تركيا حتى ظهر يوم الأحد حيث يتحول الى مستقر وترتفع درجات الحرارة اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل. (معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين 21 و29 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل والتي تكون دون معدلاتها الموسمية بمعدل درجة واحدة. يتكون الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة شمال البلاد اعتبارا من الظهر، ويبقى التحذير من خطرالانزلاقات خاصة في المناطق الجبلية. الأحد: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية على الساحل يتشكل ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية ويحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم. الإثنين: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل. الثلاثاء: صاف إلى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 20 درجة، في الداخل من 12 إلى 29 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/ساعة.

- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 27°م.

- الضغط الجوي: 1014 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,37 ساعة غروب الشمس: 18,14

 

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