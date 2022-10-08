وفاة طفل كان مصاباً بالإسهال.. وانتظار الفحوص لتأكيد إصابته بالكوليرا

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متابعة لحالات الإصابة بمرض الكوليرا في عكار، أفاد المدير العام لمستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، محمد الخضرين في حديث صحافي، عن "وفاة طفل عمره 5 أشهر كان مصاباً بالإسهال"، في حين "تنتظر المستشفى نتائج العيّنات الخاصة به للتأكّد من إصابته بالكوليرا".

وأضاف: "أرسلنا 15 عيّنة مشتبه في إصابتها بالكوليرا إلى وزارة الصحة بانتظار صدور النتائج".

وحول حالة المريض من التابعية السورية المصاب بالكوليرا، قال الخضرين: "حالة المريض المتواجد في المستشفى أصبحت مستقرّة، بعدما كانت حرجة".

وتأكدت بالأمس تسجيل حالتين بالكوليرا في عكار، وسط تخوف في العديد من المناطق العكارية الحدودية مع سوريا، وفي مخيمات النزوح السوري، من تفشّي حالات الكوليرا بفعل تبادل الزيارات واللقاءات وإدخال الخضر والفاكهة.

كما أشارت مصادر طبية إلى أنّ هناك عدة حالات مشخّصة كحالات إسهال، وقد تكون حالات كوليرا، بانتظار الفحوصات المخبرية.