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بالصورة- الرأس المدبّر لعصابة "سرقة" في مناطق المتن في قبضة الأمن

8
OCTOBER
2022
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة في العديد من مناطق المتن من قبل مجهولين، كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي دورياتها في المناطق التي تحصل فيها هذه السرقات. وبنتيجة المتابعة الميدانية، تمكّنت من الاشتباه بسيارة رباعية الدفع نوع "رانج روفر" لون أبيض يحمل لوحات مزوّرة، ويتجوّل بطريقة مشبوهة في مواقع حصول السرقات.

على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية مستخدم السيارة المذكورة ومن تحديد هوية أفراد عصابة السرقة والرأس المدبر وهو المدعو:

ف. أ. (من مواليد عام ١٩٨١، لبناني)
أعطيت الأوامر للعمل على مداهمة مكان إقامته وتوقيفه.

بتاريخ 29-09-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات شعبة المعلومات عملية مداهمة لمنزل المذكور في محلة زكريت، حيث أوقفته بداخله وضبطت بحوزته هاتف خلوي. وبتفتيش منزله، عُثِرَ على كمية كبيرة من الكابلات الكهربائية، وأدوات تستخدم في تقطيع الكابلات، وعدد من لوحات السيارات المسروقة، كما جرى ضبط "الرانج روفر" المستخدم في عمليات السرقة، بالإضافة إلى سيارته نوع "رينو ميغان". وبتفتيشهما تم ضبط كابلات كهربائية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وأنه يترأس عصابة نفّذت عشرات عمليات السرقة وخاصة الكابلات الكهربائية، وسرقة الحديد من الورش على مدى سنتين في مناطق: بعبدات، وبصاليم، وبكفيا، وعجلتون، والربوة وضواحيها، كما اعترف بإقدامه على سرقة لوحات السيارات المركونة على جانب الطريق ووضعها على سيارته بهدف التمويه أثناء تنفيذه عمليات سرقة الكابلات.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين.

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