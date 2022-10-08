تخوف من إنتشار واسع للكوليرا في لبنان

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قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض: توقعنا وصول الكوليرا إلى لبنان وبؤرة الإنتشار لا زالت محصورة بمنطقة عكار، هناك خلية أزمة متعددة الأطراف ولدينا إجتماعات متواصلة وسنقوم بجولة على المنطقة المصابة لنرى ما يحصل على أرض الواقع ونتدارك الموضوع

أضاف في حديث عبر "أل بي سي": الكوليرا مرض سريع الإنتقال وعلينا الوقاية ويمكن ألا يكون لدى المريض عوارض

وتابع: نتخوف من إنتشار أوسع إذا لم يتم تدارك الوضع في لبنان، والكوليرا بكتيريا سهل قتلها ويمكن القضاء عليها بغسل اليدين والسيطرة علىيها سهلة شرط تأمين المياه السليمة والنظيفة.

وأردف: الفحوصات متوفرة وهناك PCR لرصدها والتعاطي مع هذا الوباء مختلف عن التعاطي مع كورونا فهي لا تنتقل بالهواء.