بعقليني: للمواجهة اللاعنفية للحصول على الحقوق المسلوبة

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تتابع "جمعيّة عدل ورحمة"، بالشراكة مع "جمعيّة العناية الصحيّة"، ضمن برنامج استدامة خدمات نقص المناعة البشريّة، المموّل من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسلّ والملاريا، توزيع ٣٠٤ قسيمة شرائية لبعض أهالي السجناء، والمدمنين( المرتهنين ) على المخدات( سابقًا)الذين يتلقون العلاج من خلال "العلاج بالبدائل"، و٢٠٠ علبة مواد تنظيف لسجناء رومية (مواد لقتل الحشرات)، و٢٠٠ علبة للذين يتلقون العلاج من إدمان المخدرات .

بالمناسبة صرّح رئيس "جمعيّة عدل ورحمة" الأب الدكتور نجيب بعقليني: "نتابع عن كثب وبطريقة علميّة وحثيثة أوضاع السجناء في السجون ( المحكومين والموقوفين) محاولين مدّ يد المساعدة قدر المستطاع، من خلال برامج الجمعيّة ومشاريعها التي تصبّ في خانة المحافظة على حقوق الإنسان وكرامته، لا سيمّا في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي تحتاج إلى تضافر الجهود للحدّ من الانهيار على الصعد كافة".

وتابع الأب بعقليني: "بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية المزرية، التي حلّت بالبلاد نتيجة سوء إدارة المسؤولين السياسيين وغير السياسيين للدولة، وانتهاك حقوق و"حاجات" الناس، وتفشّي الفساد، واستفحال التجّار وأصحاب رؤوس الأموال، والمصارف، في جني الأرباح غير المشروعة، تستمرّ جمعيّتا "عدل ورحمة" و"العناية الصحية"، بدعم بعض العائلات المتعثّرة مالياً واقتصادياً، ضمن مشاريعهما وبرامجهما الاجتماعية، التي تنمّ عن روح تعاون وتعاضد، بهدف الحدّ من حالات البؤس والفقر، والعوز والذلّ، التي سببتها إدارة البلاد منذ عهود".

أخيراً شكر الأب بعقليني " كلّ الجهات المانحة التي قدّمت وتقدم المساعدات على الصّعد كافة، للتخفيف من معاناة أبناء الوطن الواحد"، ووجّه نداء إلى أصحاب الضمائر للعمل معًا من أجل التخفيف من آلام ومعاناة فاقدي الحرية وعائلاتهم، وتقديم الدعم والمساندة للمدمنين الذين يتلقون العلاج من المخدّرات".

أخيرًا حثّ أبناء الوطن للتعاون والتضامن والمواجهة اللاعنفية بهدف الحصول على الحقوق المسلوبة.