طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان في الايام المقبلة!

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يسيطر على لبنان طقس خريفي متقلب بين الصحو واحتمال الامطار، مع استمرار الانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة نتيجة كتل رطبة تتمركز فوق تركيا.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٣ درجة.

٢- الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال خفيف لامطار محلية بعد الظهر

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

الاحد: غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع احتمال تساقط امطار محلية صباحاً والحرارة وتتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة ساحلا ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

الاثنين: مشمس الى غائم جزئيا والحرارة وتتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلا ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س