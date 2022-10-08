ماذا قالت نادين الراسي بعد 40 يوم على رحيل شقيقها جورج؟

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مر أربعون يوماً على وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي، الذي رحل نتيجة تعرضه لحادث سير مروع أثناء عودته من سوريا، على الطريق السورية اللبنانية، في 27 آب 2022.

وبهذه الذكرى الأليمة، استذكرته شقيقته الممثلة نادين الراسي، مشيرةً الى أنها فقدت نفسها وقلبها مع رحيله، وقالت: "اليوم 40 وفاتك يا خَيّي . من يوم ما رحت انت رحت انا معك. صح جسمي هون بس روحي عم تفتش على روحك.. اشتأتلك كتير وقلبي وقّف ينبض بالأمل وفقدت الضحكة بعدك.. لمين تركتني؟بكرا جنّازك بس كورونا وقفت حاجز بيني وبينك متل ما وقفوا كتار!!بحبك لآخر نفس فيني يا وجع العمر يا خَيّي جورج الراسي".