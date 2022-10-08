عناوين الصحف ليوم السبت 8 تشرين الأول 2022

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الأخبار

ـ السعودية - أميركا: تصاعد التمرّد

ـ لبنان يرفض التعديل: حقّنا ثمن الاستقرار

ـ فرنجيّة والرئاسة المؤجّلة: عضّ الأصابع يبدأ قريباً

ـ مخيم الريحانية: الكوليرا لن تنحسر قريباً

البناء

ـ تصاعد الأزمة الأميركيّة السعوديّة على خلفيّة دور الرياض في قرار خفض إنتاج النفط

ـ توتر “إسرائيليّ” وهدوء لبنانيّ في مواجهة أزمة التفاوض… وواشنطن متفائلة بالتوصّل لحل

ـ التيار الوطني الحر يطلب تأجيل جلسة الانتخاب… والاصطفاف باقٍ بين معوّض والورقة البيضاء

الجمهورية

ـ قلق جدي من تطيير الإستحقاقات

ـ الترسيم بين نارين

ـ واشنطن «رأس حربة» لتوقيع الترسيم سريعاً؟

ـ أسعار المحروقات تتجّه إلى مستويات قياسية

ـ ايران: أميني قضت نتيجة تداعيات مرضيّة سابقة

اللواء

ـ المشهد المتبدِّل: أولوية الرئيس وهويته في حقيبة كولونا الجمعة

ـ «المركزي» يفرض رقابة مسبقة على فواتير النفط.. ومخاوف من تقدم غاز كاريش على اتفاق الترسيم

ـ شهيدان فلسطينيان بمواجهة مع الاحتلال في الضفة

ـ بايدن يحذر من «نهاية العالم» والبيت الأبيض يوضّح

ـ انقسام أوروبي حول أزمة الطاقة يسبق الشتاء