عناوين الصحف ليوم السبت 8 تشرين الأول 2022

الأخبار
ـ السعودية - أميركا: تصاعد التمرّد
ـ لبنان يرفض التعديل: حقّنا ثمن الاستقرار
ـ فرنجيّة والرئاسة المؤجّلة: عضّ الأصابع يبدأ قريباً
ـ مخيم الريحانية: الكوليرا لن تنحسر قريباً
البناء
ـ تصاعد الأزمة الأميركيّة السعوديّة على خلفيّة دور الرياض في قرار خفض إنتاج النفط
ـ توتر “إسرائيليّ” وهدوء لبنانيّ في مواجهة أزمة التفاوض… وواشنطن متفائلة بالتوصّل لحل
ـ التيار الوطني الحر يطلب تأجيل جلسة الانتخاب… والاصطفاف باقٍ بين معوّض والورقة البيضاء
الجمهورية
ـ قلق جدي من تطيير الإستحقاقات
ـ الترسيم بين نارين
ـ واشنطن «رأس حربة» لتوقيع الترسيم سريعاً؟
ـ أسعار المحروقات تتجّه إلى مستويات قياسية
ـ ايران: أميني قضت نتيجة تداعيات مرضيّة سابقة
اللواء
ـ المشهد المتبدِّل: أولوية الرئيس وهويته في حقيبة كولونا الجمعة
ـ «المركزي» يفرض رقابة مسبقة على فواتير النفط.. ومخاوف من تقدم غاز كاريش على اتفاق الترسيم
ـ شهيدان فلسطينيان بمواجهة مع الاحتلال في الضفة
ـ بايدن يحذر من «نهاية العالم» والبيت الأبيض يوضّح
ـ انقسام أوروبي حول أزمة الطاقة يسبق الشتاء