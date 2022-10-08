أسرار الصحف ليوم السبت 8 تشرين الأول 2022

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البناء

قال مصدر على صلة بملف التفاوض على ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة للبنان إن الأزمة الحالية في المفاوضات كرّست حسم الاتفاق على حقوق لبنان في الخط 23 وحقل قانا دون أن ترفع عن حقل كاريش صفة المنطقة المتنازع عليها.



توقعت مصادر نيابية تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الجمعة إذا تعذّر توافر النصاب يوم الخميس في ظل ترجيح غياب نواب تكتل لبنان القويّ عن الجلسة لتزامنها مع ذكرى عمليّة 13 تشرين الأول.

الجمهورية

ـ تبدأ قريباً مؤسسة ذات طابع معنوي تابعة لإحدى الطوائف جولات لها على بلدات حدودية مسيحية ضمن خطة لربط ناسها بأرضهم.

ـ مسؤول رئيسي في تيار سياسي يتخوف من تطورات أمنية متسارعة في ضوء استحقاقين كبيرين.

ـ لم يُبدِّل مرجع ديبلوماسي من برامج تحركاته رغم التحذيرات الأمنية من إمكان تعرُّضه لإعتداءات مختلفة.

اللواء



سجلت جهات دبلوماسية على المسؤولين الكبار الإستعجال في ضخّ كمية، زادت عن حدّها، من التفاؤل بشأن اتفاقية ترسيم الحدود!



فُهم من قيادي سابق معارض في تيّار موالٍ أن مع كل إطلالة إعلامية لرئيسه، تزداد حدّة الشرخ الداخلي، من دون التجرؤ على إشهار المواقف المعترضة!



يهتم مرشحون قدماء وجُدد بزيارة مرجع روحي لوزير سابق، جرى تداول اسمه بقوة في أوساط «الثنائي الشيعي» وبعض الدوائر الخارجية..