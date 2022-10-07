ما هي آخر مستجدّات الترسيم البحري بعد الفوضى الاعلامية الاسرائيلية؟

A + A -

افادت معلومات الـOTV أنّ لبنان يعتبر ان اي موقف رسمي اسرائيلي لم يصدر بعد بشكل رسمي ونهائي حول الترسيم وما يتم التصريح به وتداوله، لا يتخطى حتى الآن اطار التنافس الداخلي الاسرائيلي. كما ان المعنيين اللبنانيين بالمفاوضات غير مكترثين للفوضى الاعلامية الاسرائيلية، ذلك ان المفاوضات لا تزل "شغالة". وتابعت المعلومات ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ابقى خطوطه مفتوحة مع الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين لمتابعة التطورات لحظة بلحظة، وانّ لبنان ينتظر الملاحظات الاسرائيلية التي يفترض ان ينقلها الوسيط الاميركي في وقت قريب جدا، ليتخذ الموقف المناسب، في مقابل تقدير اميركي واضح لطريقة تعاطي لبنان بعد التصعيد الاسرائيلي الاخير، حيث ظلت المقاربة التي تصب قي مصلحة لبنان سيدة الموقف.