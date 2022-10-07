النادي الاجتماعي في الجامعة اللبنانية الاميركية: تقدّم ملحوظ وفوز كبير ونتائج ملفتة

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صدر عن النادي الاجتماعي في الجامعة اللبنانية الاميركية البيان التالي:

بعد مشاركته ترشيحا واقتراعاً، حقق النادي الاجتماعي تقدماً ملحوظاً في الانتخابات الطالبية التي اجريت هذا العام في الجامعة اللبنانية الاميركية اذ فاز المرشحون المدعومون منه بأربعة مقاعد من اصل خمسة ترشحوا عنها محققين نتائج لافتة في الكليات التي فازوا بها حيث نالوا اعلى عدد من اصوات المقترعين.

واذ يشكر النادي الاجتماعي جميع الذين صوتوا للمرشحين المدعومين منه ويتمنى التوفيق لجميع الفائزين لما فيه مصلحة الطلاب، يجدد النادي دعوته لادارة الجامعة لتعديل القانون الانتخابي وادخال الاصلاحات التي نطالب بها مع الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات LADE باستمرار.