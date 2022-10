لبنان يتألّق .. فوز باهر بـ7 ميداليات في معرض تركيا الدولي للاختراعات

A + A -

أعلنت الجمعية اللبنانية للمبتكرين (L.I.S.) برئاسة نور عيد لطوف في بيان، "فوز باهر ومشرف للبنان بسبعِ ميداليات عن المشاريع السبعة، التي تم تقديمها في معرض تركيا الدولي للابتكارات والاختراعاتISIF 2022 ، الذي نظم برعاية TURK Patent، الـWIPO العالميّة، وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركيّة والـIFIA العالميّة، وأُقيم بين 29 آب و4 أيلول 2022 في مدينة Samsun التركيّة، ضمن فعاليات المعرض الدولي الأكبر للطيران والأسلحة والاكتشافات التكنولوجية TeknoFAST 2022.

وأشار البيان إلى أن "ISIF استقبل مليون زائر من مختلف دول العالم، وشارك فيه 270 مخترعا من 13 بلدا، من بينها لبنان من خلالها"، لافتا إلى أن "الجمعية هي داعمة وحاضنة ومشجعة دائمة للمخترعين والمبتكرين اللبنانيين".

وأعلن أن "حفل الاختتام، حضره الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان وأشرفت على التحكيم نخبة من المحكمين المخضرمين الدوليين، وأتت النتائج على الشكل الآتي: خمس شهادات تميز وتقدير يضاف إليها: ميدالية ذهبية لجامعة العائلة المقدسة – البترون - كلية التربية الممثلة بعميدتها الأخت إيمانويل الحاج عن مشروعInteractive guide photosynthesis للطالبات ليال المعاز وغراسيا الياس وايليسا ماريا غصن وليا فرنسيس بإشراف ومتابعة موسى سويدان، ميدالية ذهبية للـMustapha High School عن مشروع Insect Monitor لهاني علوش، ميدالية ذهبية للـSAFIR High School ممثلة بالدّكتور سلطان ناصر الدين وأمينة علوش عن مشروع Remid your pediatrician، ميداليتان فضيتان لجامعة العائلة المقدسة – البترون عن مشروع Fleximondo: All about a good flexible classroom للطالبات ميريام سويد وفانيسا عيد وساره غوش ويارا القاموع وتريزا ليشع، إضافة إلى مشروع Survivor: Educational Escape Game للطالبات يارا موسى وكلوديا ديب وماريتا بو أنطون بإشراف ومتابعة موسى سويدان، ميدالية برونزية للـSAFIR High School عن مشروع Secure your child from stranger abduction للدّكتور سلطان ناصر الدين وأمينة علوش، ميدالية برونزية لجامعة العائلة المقدسة - البترون عن مشروع Aquatour: Learn about marine animals للطالبات أكويلينا الشالوحي وليا صوما وديزي البابا وجيسيكا غصن بإشراف ومتابعة موسى سويدان".

وشكر لـ"المهندسkoray Sahin تنسيقه ودعمه الدائم للمخترعين والمبتكرين اللبنانيين".