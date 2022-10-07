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مخزومي استقبل وفد جمعية المشاريع وبحثا في اوضاع بيروت : الموازنة غير واقعية وكان هناك استماتة لإقرارها

7
OCTOBER
2022
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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت وفد جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برئاسة النائب عدنان طرابلسي يرافقه الدكتور أحمد دباغ، الدكتور بدر الطبش والمحامي فادي غزاوي، في حضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، المستشار الديبلوماسي السفير السابق الدكتور بسام نعماني، المدير العام لمؤسسة مخزومي سامر الصفح ومدير التسويق مروان صبان.

وعرض الجانبان الأوضاع العامة في البلاد عشية الانتخابات الرئاسية، وتم التركيز أيضا على الأوضاع في بيروت خصوصا.

مخزومي
وقال مخزومي "إن البحث تطرق إلى موازنة 2022 التي أصبحت أمرا واقعا لا سيما أنه كان هناك استماتة لإقرارها لأنها أحد شروط صندوق النقد الدولي لإتمام الاتفاق مع لبنان".

وجدد رفضه ل"هذه الموازنة فهي غير واقعية، وأرقامها وهمية لجهة الإنفاق والإيرادات".

وتناول الجانبان موضوع انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية، على أن يحمل برنامجا إنقاذيا، يتمتع بالمواصفات المطلوبة لإخراج البلد من أزماته.

وتم البحث في توحيد الرؤية في ما بين النواب السنة في مسألة الانتخابات الرئاسية في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية في غاية الخطورة.

وفي ما يتعلق بالعاصمة جرى التاكيد على أهمية تلاقي نواب بيروت ووضع خطط من شأنها النهوض بالعاصمة التي تعاني من أزمات شتى، والعمل كنواب عن بيروت وكل لبنان لما فيه صالح المواطن سواء في الملفات المتعلقة بالصحة أم التعليم أم الوضع المعيشي.

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