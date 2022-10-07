شركة "الترابة الوطنية ـ إسمنت السبع" توضيح التقرير الصادر عن جودة الهواء في بلدتي فيع وكفرحزير

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أصدرت شركة "الترابة الوطنية - إسمنت السبع" بيانا جاء فيه: "بعد صدور التقرير " رصد جودة الهواء في بلدتي فيع وكفرحزير " والذي تبنته منظمّة غرينبيس، يهمّ شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. الإضاءة على واقعة ثابتة، فخلال الفترة الزمنية الممتدة من 22/9/2019 لغاية 11/12/2020 والتي تمّ خلالها قياس مستوى PM2.5 (الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء) في كفرحزير وفيع كانت مقالع شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. وسائر شركات الإسمنت في المنطقة متوقفة عن العمل بنسبة 94 % (15 من 16 شهراً) لعدم السماح لها بالعمل في مقالعها من قبل وزارتي البيئة والصناعة، مما يدحض الإدعاء الصادر عن معدّ التقرير المشار إليه أعلاه حيث إستنتج بأن المصدر الرئيسي للانبعاثات هو مقالع شركات الاسمنت، علماً أنها كانت متوقفة عن العمل وبالتالي مطالبة بعضهم بإقفال الشركات او نقلها إلى مكان آخر في غير مكانه القانوني والواقعي الصحيح."