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مدير عام الزراعة جال على مستودعات التبريد في مجموعة ياسين في تعنايل وعقد لقاء مع المزارعين(بالصور)

7
OCTOBER
2022
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‎ نظمت مجموعة ياسين الاستثمارية لقاء حواري في تعنايل بين مدير عام وزارة الزراعة الدكتور لويس لحود وبحضور النائبان ياسين ياسين والدكتور بلال الحشيمي ،رئيس نقابة مزارعي البطاطا جورج الصقر، رئيس نقابة مزارعي القمح نجيب فارس،بلال الزغبي،عضو تجمع مزارعي وفلاحي البقاع يونس سعيفان،المدير الطبي لمستشفى تعنايل العام الدكتور سليمان معدراني وحشد من مزارعي منطقتي البقاعين الأوسط والغربي .
استهل اللقاء بجولة في ارجاء مؤسسة ياسين الزراعية التي تضم غرف تبريد متطورة تستوعب ما يزيد عن ١٥ الف طن زراعي .
واشاد المدير العام لحود بالبنى التحتية العالية والاليات المتبعة في المؤسسة الزراعية منوها بدور مجموعة ياسين الاستثمارية التي تساهم بتطوير الاقتصاد البقاعي واللبناني وبتنمية القطاع الزراعي وبتحسين نوعية ومواصفات الانتاج الزراعي .
ثم انتقل الجميع الى قاعة الاجتماعات حيث عقد لحود اجتماع موسع مع النقابات الزراعية والمزارعين وافتتح بترحيب من النائب ياسين بالمدير العام لحود والمزارعين مؤكدا ان "لقاؤنا للتقارب بين الوزارة والمزارعين وخصوصا في هذه الأيام التي تشهد ذروة التصدير الزراعي وبحث موضوع الأسعار والأسواق التصديرية،المزارع اللبناني من أنجح المزارعين والمصدرين الى دول الخليج وتأخرت هذه المعطيات من جراء ضعف ميزانيات وزارة الزراعة واليوم نشدد على ضرورة ايلاء هذا القطاع والعمل بشكل جدي لحل عقبات التصدير وخصوصا الى دول الخليج".
اضاف ياسين : "لقاؤنا لتحصين المزارع والاضطلاع على موضوع التصدير والاتفاقيات الجديدة " واشاد النائب ياسين بحهود لحود في خدمة المزراعين .
من جهته اشار مدير عام الزراعة ان القطاع الزراعي يشكل الركيزة الاساسية في الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل اساسي بتعزيز الامن الغذائي وتمنى على النواب والاحزاب الى احتضان مطالب المزارعين والوقوف الى جانب القطاع الزراعي بعيدا عن السياسة .
وشدد لحود على ان المنتج الزراعي اللبناني احترم كل المواصفات والنوعية اللازمة واكد لحود ان وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن يشدد على اجراء كل الفحوصات اللازمة للتأكد من جودة الانتاج الزراعي" وان وزارة الزراعة تتابع بشكل يومي العمل على زيادة الكميات المصدرة من المنتوجات الزراعية النباتية والحيوانية الى الاسواق العربية والاوروبية والعالمية .
واكد لحود للمزارعين ان وزارة الزراعة بأن الأولويات تتمحور حول مصلحة المزارع اولا والمستهلك بما يضمن تصريف الانتاج الزراعي باسرع وقت ممكن نظرا لارتفاع اسعار التبريد على ضوء ارتفاع المحروقات .
وعرض لحود عمل وزارة الزراعة في سلاسل الانتاج الزراعي من البطاطا والعنب والتفاح والخضار والفاكهة والحبوب .

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