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سورجالياني بعد لقائه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على رأس وفد صندوق النقد: نحن بصدد تقييم فعالية الإطار المؤسساتي والقانوني

7
OCTOBER
2022
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التقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة القاضي كلود كرم قبل ظهر اليوم، في مقرها الكائن في فردان – البريستول، وفد صندوق النقد الدولي الذي ضم كبيرة المستشارين القانونيين في الصندوق تينا سورجالياني والخبير الاقتصادي الاول في دائرة الشؤون المالية في الصندوق باتريك دوميت، حيث عقد اجتماع مطول استمر لحوالي الساعتين.

سوجالياني
واثر اللقاء، قالت سورجالياني: “أتينا اليوم لزيارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان، ولقاؤنا هذا يعتبر جزءا من التقييم الذي تقوم به هذه الهيئة. وقد تمّ ذلك بناء لطلب السلطات اللبنانية، حيث كنا منذ أسبوع في لبنان وقد التقينا بأطراف معنية مختلفة”.

وأضافت: “هيئة مكافحة الفساد في لبنان هي واحدة من بين الاطراف الاساسية المعنية، ونحن بصدد تقييم فعالية الاطار المؤسساتي والقانوني لمكافحة الفساد، فهذا أمر في غاية الاهمية لعملنا، ونحن سعداء جدا وقد أتيحت لنا الفرصة لإجراء بحث صريح مع هيئة مكافحة الفساد التي أنشئت مؤخرا في لبنان”.

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