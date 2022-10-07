لبنان - تحذير طبي بالغ الأهمية!

A + A -

حذر رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البرفسور رائف رضا "من الانتشار السريع لمرض الكوليرا في لبنان ومن كارثة صحية وزيادة الوفيات عند الاطفال وكبار السن وبخاصة في اماكن النازحين والمخيمات الفلسطينية والاماكن اللبنانية الفقيرة في هذه الظروف الاجتماعية الصعبة التي يمر به لبنان".

واشار الى "غياب الوقاية الصحية وتلوث المياه في بعض الاماكن نتيجة اتصالها بمياه المجارير وغسل الفواكه والخضار بها وسواها ". وطالب "البلديات والمفارز الصحية والقطاع الصحي في المناطق بالتشدد في مراقبة صحة مياه الشفة ".

وتمنى على المواطنين التأكد من مصادر المياه وضرورة غسل اليدين قبل تناول الطعام وغلي المياه، ومراجعة المراكز الصحية عند الشعور بالاسهال القوي، الذي يؤدي الى خسارة الاملاح والتسبب بالجفاف ما يؤثر على القلب.

وطالب وزارة الصحة بتأمين الامصال واماكن العلاج المجاني والاستشفائي قبل حصول كارثة صحية لا تحمد عقباها، خصوصا وان الطبابه اصبحت للميسورين. ودعا الى التشدد على المعابر البرية للقادمين من سوريا التي بلغت الاصابات بها بالالاف.

وذكر ان الكوليرا هي بكتيريا قاتلة في حال التأخر في العلاج، وان مدة الحضانه تراوح بين يومين وخمسة ايام ، مؤكدا ان "الوقايه هي الاساس".