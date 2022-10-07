أمطار خفيفة تهطل في الضنّية وارتياح في صفوف المزارعين

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تشهد مناطق الضنية، جبلاً ووسطاً وساحلاً، هطولاً خفيفاً للأمطار منذ ساعات ما بعد ظهر اليوم، مترافقة بضباب غطى المنطقة، وانخفاض لافت في درجات الحرارة.

وترك هطول الأمطار إرتياحاً لدى المزارعين كونه سيسهم في ريّ مزروعاتهم، وبخاصة أشجار الزيتون التي بدا العطش واضحاً على ثمارها مع اقتراب موسم قطافها، بعد انحباس هطول الأمطار لفترة طويلة.

في موازاة ذلك، تسبّبت الأمطار الهاطلة بتشكيل طبقة لزجة على الطرقات ما أدى إلى وقوع حادث سير نتيجة إنزلاق سيارة على الطريق العام ببلدة عاصون أمام فندق شلالات عاصون، إقتصرت أضراره على الماديات، وسط دعوات وجهت إلى المواطنين على مختلف منصات وسائل التواصل الإجتماعي من أجل قيادة السيارات بهدوء حرصاً على سلامتهم ومنعاً لوقوع حوادث سير.