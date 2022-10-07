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مراسلة "الجديد" تعجز عن الوقوف وتشكر الصليب الأحمر

7
OCTOBER
2022
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أعلنت مراسلة قناة "الجديد" دارين دعبوس عن اصابتها "بديسك" حادّ، جعلها عاجزة عن الوقوف أو السير، ممّا استدعى نقلها الى المستشفى في سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني.
 
وقالت دعبوس في تغريدة عبر "تويتر": "ربما لم أُعر اهتماماً يوماً لأهمية نعمة الصحة التي منحني إياها الله..إلى أن اجتاحتني،قبل أيام، آلام عنيفة في أسفل ظهري ورجليّ نتيجة من الانزلاق غضروفي (الديسك)حادّ.. آلامٌ جعلتني عاجزة عن الوقوف أو السير، أو حتى عن الاستلقاء من دون الصراخ والبكاء..
 
فعلا، الصحة نعمة كبيرة، وتاج على رؤوس الأصحاء".
 
ربما لم أُعر اهتماماً يوماً لأهمية نعمة الصحة التي منحني إياها الله..إلى أن اجتاحتني، قبل أيام،آلام عنيفة في أسفل ظهري ورجليّ نتيجة ديسكين حادّين..آلامٌ جعلتني عاجزة عن الوقوف أو السير،أو حتى عن الاستلقاء من دون الصراخ والبكاء..
فعلا،الصحة نعمة كبيرة،وتاج على رؤوس الأصحاء..
 
وأضافت "تفاقم الألم،فكان من المستحيل أن أتمكن من السير أو أن أقود سيارتي بمفردي للذهاب إلى  المستشفى. فألف شكر لمتطوعي  #الصليب_الأحمر_اللبناني فرع منطقة بولونيا،الذين لبوا اتصالي،ونقلنوني بكل عناية وسرعة إلى الطوارىء. إنتبهوا إلى صحتكم،واشكروا الله يوميا عليها"
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