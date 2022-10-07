الرئيس عون التقى النائب طرابلسي ووفداً انجيلياً اشادا برؤيته للحفاظ على الوجود المسيحي الكريم والفاعل في الشرق

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استقبل الرئيس عون في حضور النائب القس ادغار طرابلسي، وفداً ضمّ القس فكتور عطا الله رئيس رابطة الإصلاح الانجيلية في الشرق الأوسط وراعي الكنيسة الانجيلية في قبرص، والقس د.صموئيل خراط رئيس جمعية الإصلاح الإنجيلي في لبنان. ونقل القس عطا الله الى الرئيس عون محبة واحترام المسيحيين في بلدان خدمات الرابطة، واثنى مع القس خراط على رؤية رئيس الجمهورية "نحو الحفاظ على الوجود المسيحي الكريم والفاعل في الشرق الأوسط، وصون الوحدة الوطنية والحريات الدينية في لبنان". وهنأ الوفد الرئيس عون على نجاحه في قيادة إمكانية تحول لبنان الى بلد منتج للغاز "مما يخرجه من ازماته الاقتصادية المتراكمة". وناقش أعضاء الوفد الإنجيلي تأثير وجود النازحين السوريين على الأوضاع الاقتصادية، وايدوا مطالبة الدولة اللبنانية للمجتمع الدولي باعادتهم ودعمهم داخل أراضي الدولة السورية الآمنة.