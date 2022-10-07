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وزير العدل رداً على المصادر القضائية: لطالما طبقنا النصوص والقوانين ماضيًا وحاضراً

7
OCTOBER
2022
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أوضح المكتب الإعلامي لوزير العدل  هنري الخوري  في بيان، ردّاً على المصادر القضائية التي اعتبرت ان مبادرة وزير العدل بالدعوة إلى انعقاد مجلس القضاء الأعلى و تحديد جدول أعماله هو بمثابة تدخل في عمل السلطة القضائية ، ما يلي :
 
١- إن تصرف وزير العدل قد جاء مسنداً  إلى نص المادة السادسة من قانون التنظيم القضائي ، ومن جهة أخرى يطمئن وزير العدل المصادر القضائية والمعنيين والحريصين على تطبيق القوانين وفق الاصول ، ان من طبق القانون طيلة مسيرته في القصور العدلية لن يتنكر له وهو وزير للعدل . أما بالنسبة لماضي البعض فيبدو انه اصبح من الماضي .
 
٢- إن المشرع احتاط لمسألة تعثر استمرار انعقاد مجلس القضاء الأعلى و البت بالمواضيع الملحة و الطارئة و أجاز لوزير العدل في هذه الحالة دعوة المجلس الى الانعقاد ووضع جدول أعماله دون أن يترأسه أو يشارك بالتصويت فيه ولا حتى أن يحضره وذلك بهدف إعادة الامور إلى مسارها القانوني والطبيعي".
 
 
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