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إعلام إسرائيلي: تل ابيب ستتراجع في النهاية لمصلحة إتمام الاتفاق

7
OCTOBER
2022
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قال الخبير بالشؤون العربية الإسرائيلي، يوني بن مناحيم، اليوم الجمعة، إنّ حزب الله يُقدّر أنّ "إسرائيل" معنية بالتوصل إلى اتفاق ترسيم بشأن الحدود البحرية مع لبنان.

ولفت خلال تغريدة في تويتر إلى أنّ "إسرائيل" ستتراجع في نهاية الأمر لأنها تحت الضغط، وتسعى لاستخراج الغاز الطبيعي، ولذلك يجب إعطائها الوقت للنزول عن الشجرة وعدم الإسراع إلى عملية عسكرية.

وشدد ابن مناحيم على أنّ "نصر الله يُقدّر أنّ الضغط الأميركي لاستكمال الاتفاق سيفعل فعله، وكذلك، فإنّ القيادة العسكرية الإسرائيلية ترغب تجنّب مواجهة حزب الله عسكرياً".

وأيضاً، نقل ابن مناحيم عبر تويتر أنّ رئيس الموساد دافيد برنياع قال لوزارء الكابينت: "نصر الله تعهّد علانيةً بمنع استخراج الغاز من منصة كاريش إذا لم يكن هناك اتفاق". مشدداً على أنّ "هناك خشية من أن يُنفذ عملية عسكرية "رمزية".

وأمس، قال موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، نقلاً عن مصدر سياسي رفيع المستوى إنّ الاحتلال الإسرائيلي تلقى ملاحظات لبنان على الاتفاق، ورفضها.

وأكد عضو فريق التفاوض اللبناني بشأن ترسيم الحدود البحرية، اللواء عباس إبراهيم، أمس، أنّ "لبنان لا يعنيه الجواب الإسرائيلي حيال المقترحات اللبنانية بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية"، مشيراً إلى أنّ الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، هو من "يجب أن يتحمل مسؤوليته" في هذا الصدد.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إنّ اتفاق الحدود البحرية اللبنانية يعزز مكانة حزب الله داخل لبنان، مؤكدةً أنّ "حزب الله أثبت مجدداً أنه يستطيع تحقيق أهدافه السياسية والاستراتيجية في لبنان والمنطقة بفضل قوته العسكرية، وأنه لا يمكن ثنيه أو إضعافه".

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