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إليكم طقس الـ Weekend!

7
OCTOBER
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا الى غائم أحيانًا مع انخفاض إضافي ملموس في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل. يتكوّن الضباب على المرتفعات فتسوء معها الرؤية أحيانًا، واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق بخاصة شمال البلاد، ويبقى التحذير من خطر الانزلاقات في المناطق الجبلية وتنشط الرياح أحيانًا شمال البلاد وجنوبه.

الحال العامة: طقس خريفي متقلّب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الأحد حيث يتحول الى مستقر (معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين 21 و29 درجة).

الطقس المتوقع:
الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، حيث تسوء الرؤية أحياناً، ويتساقط الرذاذ بشكل متفرق شمال البلاد وجنوبه، لذا يحذّر من خطر الانزلاقات على الطرق الجبلية وتنشط الرياح من حين لآخر شمالا وجنوبا.


السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض إضافي ملموس في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات فتسوء معها الرؤية أحيانًا، واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق بخاصة شمال البلاد، ويبقى التحذير من خطر الانزلاقات في المناطق الجبلية وتنشط الرياح أحيانًا شمال البلاد وجنوبه.

الاحد: غائم جزئيأً الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل.

الاثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي محدود في درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل.

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