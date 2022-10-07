أمين عام ​جامعة الدول العربية​ السفير ​حسام زكي: "الجامعة لن تخذل لبنان..."

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ذكر مساعد أمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أن "الجامعة العربية لا تنحاز مع جانب ضد آخر، انما تضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار، ومن المبكر الحديث عن اي مبادرة عربية".

وأكد، أن "جامعة الدول العربية تساند وتؤيد حقوق لبنان في أراضيه ومياهه وتقف إلى جواره في هذا الموضوع، والجامعة لن تخذل لبنان أبداً وهي لطالما ساندته، والحديث عن مبادرة عربية ما زال مبكراً قبل انقضاء مهلة انتخاب رئيس للجمهورية"، مشيراً إلى أن "هذه ليست الزيارة الأخيرة، ونحن حاضرون، وهدفنا هو لمصلحة الشعب اللبناني ودولته".